Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ron International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Ron International
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Shophouse Safira Khang Điền, Phú hữu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
• Tư vấn, giới thiệu và bán các khóa học phát triển bản thân, tư duy thịnh vượng của công ty.
• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trước và sau khóa học.
• Upsale các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng theo nhu cầu khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, telesale, tư vấn giáo dục hoặc mỹ phẩm.
• Thành thạo kỹ năng tư vấn online, sử dụng mạng xã hội hiệu quả.
• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, telesale, tư vấn giáo dục hoặc mỹ phẩm.
• Thành thạo kỹ năng tư vấn online, sử dụng mạng xã hội hiệu quả.
Tại Công Ty TNHH Ron International Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương cơ bản: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm).
• Hoa hồng hấp dẫn từ khóa học và sản phẩm upsale.
• Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng KPI xuất sắc.
• Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, dinh dưỡng, mỹ phẩm.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
• Hoa hồng hấp dẫn từ khóa học và sản phẩm upsale.
• Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng KPI xuất sắc.
• Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, dinh dưỡng, mỹ phẩm.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ron International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI