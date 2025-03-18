Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ron International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Shophouse Safira Khang Điền, Phú hữu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu và bán các khóa học phát triển bản thân, tư duy thịnh vượng của công ty.

• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trước và sau khóa học.

• Upsale các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng theo nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, telesale, tư vấn giáo dục hoặc mỹ phẩm.

• Thành thạo kỹ năng tư vấn online, sử dụng mạng xã hội hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Ron International Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cơ bản: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm).

• Hoa hồng hấp dẫn từ khóa học và sản phẩm upsale.

• Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng KPI xuất sắc.

• Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, dinh dưỡng, mỹ phẩm.

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ron International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin