Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 174 Huỳnh Thị Hai, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

• Khai tác thông tin khách hàng thông qua data công ty cung cấp.

• Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua điện thoại.

• Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, tư vấn nâng cấp sản phẩm và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.

• Tham gia đóng góp thông tin từ phản hồi của khách hàng để phát triển, cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.

• Đào tạo nghiệp vụ, Data có sẵn, cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

• Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, được đóng BHXH.

• Lương tháng thứ 13 , nghỉ lễ , tết theo quy định của nhà nước , du lịch,....

• Có nhiều cơ hội thăng tiến.

• Không đi thị trường, làm việc tại văn phòng.

• Không tăng ca - không mang việc về nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER

