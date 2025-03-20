Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174 Huỳnh Thị Hai, Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
• Khai tác thông tin khách hàng thông qua data công ty cung cấp.
• Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua điện thoại.
• Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, tư vấn nâng cấp sản phẩm và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.
• Tham gia đóng góp thông tin từ phản hồi của khách hàng để phát triển, cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
• Đào tạo nghiệp vụ, Data có sẵn, cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
• Đào tạo nghiệp vụ, Data có sẵn, cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
• Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, được đóng BHXH.
• Lương tháng thứ 13 , nghỉ lễ , tết theo quy định của nhà nước , du lịch,....
• Có nhiều cơ hội thăng tiến.
• Không đi thị trường, làm việc tại văn phòng.
• Không tăng ca - không mang việc về nhà.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER
