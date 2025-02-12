Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thiết kế, tính giá và tư vấn tour du lịch nội địa/outbound/ Hotel & Combo/ Voucher/Free & Easy/Tour du thuyền trong nước/ Đặt phòng khách sạn/ Tư vấn visa/ Dịch vụ du lịch/ Chăm sóc đại lý du lịch

- Khai thác và chăm sóc lại các tệp khách hàng cũ của công ty.

- Khai thác, tiếp nhận, quản lý thông tin khách hàng hiệu quả.

- Phối hợp cùng bộ phận Marketing đánh giá thị trường, định vị khách hàng – sản phẩm.

- Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh trở lên

- Có kinh nghiệm về tư vấn bán tour nội địa/Inbound/outbound/từng bán các sản phẩm tour du lịch, Free & Easy, Hotel & Combo, hướng dẫn visa cho khách hàng vv... là 1 lợi thế.

- Thành thạo Word, Excel, Oullook và sử dụng các trang thiết bị văn phòng

- Hiểu biêt về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách

• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi, ưu tiên từ 22 – 35 tuổi

• Thời gian thử việc: 1 tháng

• Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ 6, Thứ Bảy cách tuần.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương thử việc đầy đủ trong thời gian thử việc.

- Sau thời gian thử việc sẽ được nhận vào chính thức và xét mức lượng theo thỏa thuận. Mức lương và thưởng hấp dẫn đúng chính độ và đúng khả năng.

- Đóng BHXH, BHYT nếu đầy đủ điều kiện.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty

- Được tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm du lịch.

- Được tạo điều kiện đu lịch nước ngoài theo các sản phẩm của công ty!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

