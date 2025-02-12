Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Thiết kế, tính giá và tư vấn tour du lịch nội địa/outbound/ Hotel & Combo/ Voucher/Free & Easy/Tour du thuyền trong nước/ Đặt phòng khách sạn/ Tư vấn visa/ Dịch vụ du lịch/ Chăm sóc đại lý du lịch
- Khai thác và chăm sóc lại các tệp khách hàng cũ của công ty.
- Khai thác, tiếp nhận, quản lý thông tin khách hàng hiệu quả.
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing đánh giá thị trường, định vị khách hàng – sản phẩm.
- Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh trở lên
- Có kinh nghiệm về tư vấn bán tour nội địa/Inbound/outbound/từng bán các sản phẩm tour du lịch, Free & Easy, Hotel & Combo, hướng dẫn visa cho khách hàng vv... là 1 lợi thế.
- Thành thạo Word, Excel, Oullook và sử dụng các trang thiết bị văn phòng
- Hiểu biêt về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách
• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi, ưu tiên từ 22 – 35 tuổi
• Thời gian thử việc: 1 tháng
• Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ 6, Thứ Bảy cách tuần.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương thử việc đầy đủ trong thời gian thử việc.
- Sau thời gian thử việc sẽ được nhận vào chính thức và xét mức lượng theo thỏa thuận. Mức lương và thưởng hấp dẫn đúng chính độ và đúng khả năng.
- Đóng BHXH, BHYT nếu đầy đủ điều kiện.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
- Được tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm du lịch.
- Được tạo điều kiện đu lịch nước ngoài theo các sản phẩm của công ty!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

