Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Yori làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3, đường số 9, KP2, phường Bình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

• Nắm rõ văn hóa và giá trị cốt lõi của YORI,

• Nắm rõ kiến thức về sản phẩm mình phụ trách và các sản phẩm tương tự của các đối thủ cạnh tranh

• Duy trì các mối quan hệ kinh doanh đã có và thiết lập mối quan hệ với các khách hàng mới, kháchhàng tiềm năng.

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Gặp gỡ hoặc Gọi điện liên hệ giới thiệu cho khách hàng về sảnphẩm dịch vụ, nắm bắt nhu cầu tư vấn, giúp khách tiếp cận.

• Báo giá, thiết lập hồ sơ và tài liệu bán.

• Lập kế hoạch, mục tiêu hàng tháng trình Trưởng Bộ phận duyệt và làm theo kế hoạch, mục tiêu đãđược duyệt hướng tới mục tiêu chung của toàn thể Công Ty.

• Địa chỉ: Số 3, đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị công nghiệpvà phụ trợ.

• Biết tiếng Anh, tiếng Nhật là một lợi thế

• Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel…)

• Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề linh hoạt

• Kỹ năng làm việc nhóm phối hợp giữa các phòng ban trong công ty

• Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

• Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của toàn thể Công Ty,

• Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Yori Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ: 6- 8 triệu+ Lương hoa hồng KPI + Thưởng.

• Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.

• Được đi du lịch hàng năm.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

• Môi trường là việc chuyên nghiệp, hiện đại, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được training kiến thức về các sản phẩm của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Yori

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin