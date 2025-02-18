Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu Tuyển dụng của các Khách hàng là các công ty để khai thác nhu cầu KH

Tham dự các hội nghị Doanh nghiệp, workshop,... tạo networking đối với doanh nghiệp/ Phòng Nhân sự.

Thiết kế và tư vấn các gói giải pháp phù hợp, nhằm giải quyết vấn đề của khách hàng.

Lên đơn hàng, hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho hoạt động bán hàng, kích hoạt dịch vụ.

Xử lý và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng.

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm.

Xây dựng kế hoạch duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu khác của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí: Sales Online/Telesales/Direct Sales/Tuyển dụng/head hunter (bán hàng/ tư vấn giải pháp cho đối tượng là B2B)

Sinh năm từ 1995 - 2000

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đồng hành dài hạn cùng khách hàng Nắm vững các kỹ năng xây dựng và phát triển triển quan hệ với khách hàng mục tiêu.

Có kỹ năng dẫn dắt, thiết lập mục tiêu, định hướng khách hàng.

Có kỹ năng tư vấn, bán hàng/ chốt sales.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán thuyết phục tốt.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, nhạy bén trong xử lý tình huống.

Có kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp cho khách hàng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Tổng lương cứng từ 6 đến 12 triệu tùy năng lực ứng viên + hoa hồng thu nhập lên đến 15-25tr tháng

Thưởng: Lương tháng 13 + Thưởng quý/năm với những nhân viên có thành tích xuất sắc.

Đào tạo: Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Bảo hiểm: BHXH theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc

Phép năm: 13 ngày phép/năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật + 1 ngày nghỉ ốm.

Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.

Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển

