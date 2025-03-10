Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 25 Triệu

Mức lương 6 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 378 Minh Khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cần sử dụng chai lọ nhựa PET (thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hóa chất…).

Tư vấn sản phẩm, báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng.

Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22 – 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên lĩnh vực bao bì, chai lọ nhựa, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm…) là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, biết cách thuyết phục khách hàng.

Chịu được áp lực doanh số, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email, Zalo, v.v.).

Có phương tiện đi lại để chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 7tr + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng tháng, quý, năm, tham gia các hoạt động team building của Công ty

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng theo năng lực, thăng tiến lên cấp quản lý Trưởng nhóm, Trưởng phòng, giám đốc kinh doanh

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Hỗ trợ chi phí đi lại, công tác khi cần thiết.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EVERCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin