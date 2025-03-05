Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Fidovn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Mức lương 6 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 - 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

- Phân tích và tìm hiểu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự

- Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng: Tìm kiếm và tạo danh sách các công ty có nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyển dụng nhân sự.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng: Đàm phán các điều khoản hợp đồng và chốt deal với khách hàng, đảm bảo doanh thu cho công ty.

- Báo cáo kết quả bán hàng: Đảm bảo báo cáo chính xác kết quả công việc và tiến độ đạt được các chỉ tiêu bán hàng cho quản lý.

-Phân tích đối thủ: Theo dõi hoạt động của các đối thủ cạnh tranh và cập nhật thông tin về các xu hướng tuyển dụng mới, từ đó đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả.

- Làm việc với đội ngũ tuyển dụng: Phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia tuyển dụng trong công ty để đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng nhanh chóng và chính xác.

- Phối hợp với bộ phận marketing: Hợp tác với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá dịch vụ tuyển dụng và thu hút khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm telesale/ tuyển dụng/ headhunt trong lĩnh vực cung cấp nhân lực.

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung ( không bắt buộc)

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại Công Ty TNHH Fidovn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 06 ~ 25 triệu

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên theo quy định chung của công ty.

- Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập công ty; Hiếu-hỉ...;

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fidovn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin