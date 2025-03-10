Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS RH INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 - 47 Vũ Tông Phan,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua, bán, thuê bất động sản.

Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bất động sản của công ty phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý, ký kết hợp đồng và hoàn tất giao dịch.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Nắm bắt xu hướng thị trường, cập nhật thông tin về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và chính sách bán hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm và phát triển thương hiệu công ty.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Đam mê kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, bảo hiểm, ô tô là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Thành thạo tin học văn phòng và các kênh truyền thông online.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS RH INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, hỗ trợ nâng cao kiến thức về bất động sản và kinh doanh.

Thưởng theo hiệu suất, hoa hồng cao và không giới hạn.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS RH INVESTMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin