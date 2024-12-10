Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 1103, 18T2, Việt Hưng Green Park, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các công việc liên quan đến kinh doanh;

- Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống CRM;

- Theo dõi và giám sát thực hiện hợp đồng, phối hợp với phòng kế toán đốc thúc thanh toán công nợ...;

- Hỗ trợ công tác điều phối thực hiện các đơn hàng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý;

- Theo dõi và đảm bảo tiến độ công việc được giao;

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thành hiệu quả.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sales hoặc 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin hoặc Mua hàng trong lĩnh vực Xuất Nhập khẩu hàng hóa.

- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint).

- Có khả năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Tiếng Anh đọc hiểu và viết tốt. (Ưu tiên ứng viên có bằng Toeic trên 600/ Ielts trên 5.5)

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, từ Thứ 2 đến Thứ 7 (nghỉ 2 thứ 7/ tháng).

- Lương cơ bản 6-9tr + Lương Doang thu (theo từng vị trí - Thu nhập không giới hạn).

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc, du lịch...

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Được đào tạo bài bản về công việc và kỹ năng trong quá trình làm việc.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

