Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 1103, 18T2, Việt Hưng Green Park, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các công việc liên quan đến kinh doanh;
- Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống CRM;
- Theo dõi và giám sát thực hiện hợp đồng, phối hợp với phòng kế toán đốc thúc thanh toán công nợ...;
- Hỗ trợ công tác điều phối thực hiện các đơn hàng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý;
- Theo dõi và đảm bảo tiến độ công việc được giao;
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thành hiệu quả.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sales hoặc 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin hoặc Mua hàng trong lĩnh vực Xuất Nhập khẩu hàng hóa.
- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint).
- Có khả năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Tiếng Anh đọc hiểu và viết tốt. (Ưu tiên ứng viên có bằng Toeic trên 600/ Ielts trên 5.5)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, từ Thứ 2 đến Thứ 7 (nghỉ 2 thứ 7/ tháng).
- Lương cơ bản 6-9tr + Lương Doang thu (theo từng vị trí - Thu nhập không giới hạn).
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc, du lịch...
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Được đào tạo bài bản về công việc và kỹ năng trong quá trình làm việc.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: K03 - 18T2, Việt Hưng Green Park, CT15 Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

