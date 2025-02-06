Tuyển Nhân viên kinh doanh CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Saigon Center, 65 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

- Thảo Điền Pearl, 12 Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2

- Lim Tower II, Số 62A Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3

- TNL Plaza, 346 Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

- Hùng Vương Plaza, 126 Đường Hùng Vương, Phường 12, Quận 5

- Viet Market, 634Bis Đường Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6

- SC VivoCity, 1058 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

- Parkson Flemington, 184 Đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11

- Vinc, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Với nhu cầu mở rộng, California Fitness & Yoga đang cần tuyển dụng tại Toàn quốc Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng để gia nhập đội ngũ năng động, chuyên nghiệp. Chỉ cần bạn đam mê thể dục thể hình, mong muốn xây dựng phong cách sống lành mạnh và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người khác, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.
Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như các chương trình tập luyện phù hợp
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Xây dựng, mở rộng các mối quan hệ
Chịu trách nhiệm doanh số hàng tháng

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ yêu thích về thể dục, thể hình.
Tính cách năng động, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan, có trách nhiệm trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có ngoại hình là một lợi thế.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 6 ngày/tuần.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, BH tai nạn 24/7 theo luật Lao Động.
Được tập luyện hoàn toàn miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng chính: Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

