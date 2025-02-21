Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ LPT Groups làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57 Lương Minh Nguyệt,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

1. Sale:

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Laptop cá nhân

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Tư duy sáng tạo, chủ động và nhạy bén với thị trường.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale & Marketing.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ LPT Groups Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ LPT Groups

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin