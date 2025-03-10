Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Mức lương 6 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 148 Đường Số 1, KDC Nam Hùng Vương, P.An Lạc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới để mở rộng danh sách khách hàng của công ty

- Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện có, đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trình bày sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng để tạo ra doanh số bán hàng cao nhất.

- Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích thông tin từ đối thủ cạnh tranh để xác định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm gia tăng doanh thu cho công ty.

- Báo cáo hàng Tuần/ Tháng về quá trình làm việc.

Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người

- Có trách nhiệm, sức khỏe tốt, chịu khó, cẩn thận, nhiệt tình

- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

- Tuổi từ 20 - 35 tuổi

- Giới tính: Nam.

Tại CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng năng suất của bộ phận

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Nghỉ phép hàng tháng, nghỉ lễ, tết hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin