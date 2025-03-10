Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA
- Hồ Chí Minh:
- 148 Đường Số 1, KDC Nam Hùng Vương, P.An Lạc,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới để mở rộng danh sách khách hàng của công ty
- Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện có, đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trình bày sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng để tạo ra doanh số bán hàng cao nhất.
- Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích thông tin từ đối thủ cạnh tranh để xác định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm gia tăng doanh thu cho công ty.
- Báo cáo hàng Tuần/ Tháng về quá trình làm việc.
Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trách nhiệm, sức khỏe tốt, chịu khó, cẩn thận, nhiệt tình
- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
- Tuổi từ 20 - 35 tuổi
- Giới tính: Nam.
Tại CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Nghỉ phép hàng tháng, nghỉ lễ, tết hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM GẠCH MEN VI NA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI