Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng theo data có sẵn về sản phẩm LMS (Learning Management System) của công ty. Đối tượng khách hàng là các giáo viên cấp 1,2,3 và các chuyên gia đào tạo, có thực hiện hoạt động giảng dạy, đào tạo do cá nhân tự tổ chức.

- Giới thiệu, khơi gợi và dẫn dắt nhu cầu khách hàng.

- Mô tả sản phẩm rõ ràng, chốt bán hàng.

- Báo cáo cho quản lý trực tiếp về kết quảcông việc và phối hợp với quản lý/ đơn vị khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc.

- Có kinh nghiệm làm saletừ 6 tháng trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Chăm chỉ, hoạt bát, tự tin có thể tiếp cận được đối tượng khách hàng và bán được hàng.

- Có hiểu biết về LMS và/hoặc hoạt động giảng dạy, đào tạo là một lợi thế

- Môi trường công ty công nghệ trẻ, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ.

- Lương thỏa thuận tùy năng lực đáp ứng công việc,không giới hạnthu nhập (Bao gồm lương cứng trung bình 7 triệu+ lương doanh số).Cơ chế thưởng đột xuất, thưởng quý với kết quả kinh doanh vượt trội.

- Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử thách 2 tháng.

- Gói thu nhập năm gồm lương + Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

- Chính sách đánh giá lương định kỳ hàng năm.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.

- Các chính sách phúc lợi khác:

+ Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm; Teambuilding thường niên.

+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

+ Các chính sách về thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ.

+ Chính sách khuyến học cho con CBNV.

