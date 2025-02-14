Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 40 Triệu

Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh

Mức lương
6 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 11, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng theo data có sẵn về sản phẩm LMS (Learning Management System) của công ty. Đối tượng khách hàng là các giáo viên cấp 1,2,3 và các chuyên gia đào tạo, có thực hiện hoạt động giảng dạy, đào tạo do cá nhân tự tổ chức.
- Giới thiệu, khơi gợi và dẫn dắt nhu cầu khách hàng.
- Mô tả sản phẩm rõ ràng, chốt bán hàng.
- Báo cáo cho quản lý trực tiếp về kết quảcông việc và phối hợp với quản lý/ đơn vị khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc.

Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm saletừ 6 tháng trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Chăm chỉ, hoạt bát, tự tin có thể tiếp cận được đối tượng khách hàng và bán được hàng.
- Có hiểu biết về LMS và/hoặc hoạt động giảng dạy, đào tạo là một lợi thế

Tại Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường công ty công nghệ trẻ, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ.
- Lương thỏa thuận tùy năng lực đáp ứng công việc,không giới hạnthu nhập (Bao gồm lương cứng trung bình 7 triệu+ lương doanh số).Cơ chế thưởng đột xuất, thưởng quý với kết quả kinh doanh vượt trội.
- Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử thách 2 tháng.
- Gói thu nhập năm gồm lương + Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
- Chính sách đánh giá lương định kỳ hàng năm.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
- Các chính sách phúc lợi khác:
+ Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm; Teambuilding thường niên.
+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
+ Các chính sách về thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ.
+ Chính sách khuyến học cho con CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh

Công Ty Cp Giáo Dục Và Công Nghệ Tp Thông Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Cao Ốc Horizon, 214 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

