Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

Mức lương
6 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 176/2 Nguyễn Văn Thương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu

Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giới thiệu và chốt hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin về sản phẩm và giá cả bất động sản.
Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh theo yêu cầu.
Tham gia các sự kiện, hội thảo để mở rộng mạng lưới quan hệ.

Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Kinh nghiệm kinh doanh là 1 lợi thế, ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ tìm kiếm thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 6 triệu - 40 triệu ( cạnh tranh, hoa hồng theo doanh số.)
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 50 Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

