Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Mức lương 6 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 176/2 Nguyễn Văn Thương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu và chốt hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin về sản phẩm và giá cả bất động sản.

Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh theo yêu cầu.

Tham gia các sự kiện, hội thảo để mở rộng mạng lưới quan hệ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Kinh nghiệm kinh doanh là 1 lợi thế, ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ tìm kiếm thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 6 triệu - 40 triệu ( cạnh tranh, hoa hồng theo doanh số.)

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

