Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức
Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 281d Lãnh Binh Thăng, phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Mô tả công việc:
- Tư vấn về bất động sản cho khách hàng
- Chủ động tìm kếm khách hàng
- Đăng tin trên các website rao bán Bất động sản,..
- Dẫn khách đi xem nhà
- Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc
- Làm việc tự do, bán thời gian
- Độ tuổi: Từ 19 - không giới hạn
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Lương CB 3 triệu + 3 triệu tiền Marketing + Hoa hồng cao + Thưởng
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được cty đào tạo miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
