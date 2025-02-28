Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 281d Lãnh Binh Thăng, phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Mô tả công việc:

- Tư vấn về bất động sản cho khách hàng

- Chủ động tìm kếm khách hàng

- Đăng tin trên các website rao bán Bất động sản,..

- Dẫn khách đi xem nhà

- Chăm sóc khách hàng

Yêu cầu công việc

- Làm việc tự do, bán thời gian

- Độ tuổi: Từ 19 - không giới hạn

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Lương CB 3 triệu + 3 triệu tiền Marketing + Hoa hồng cao + Thưởng

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được cty đào tạo miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức

