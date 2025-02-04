Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 đường số 7, KDC Cityland Parkhills, phường 10,Hồ Chí Minh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm được.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty: Thiết kế website, Google Adwords, SEO, Email Marketing, Social Marketing, dịch vụ lưu trữ, tên miền, phần mềm quản lý.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng.

Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

Trực livechat, trực tổng đài điện thoại, trực fanpage, zalo các kênh khách hàng của công ty.

Quản lý thông tin khách hàng hiện có & giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng.

Kết hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng nhằm xây dựng và cải thiện sản phẩm ngày càng hoàn thiện.

Làm việc tại văn phòng

Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng

Cam kết KPI doanh số theo tháng

Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Nam nữ, tuổi từ 26 đến 45 tuổi.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên.

Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện, niềm nở.

Giao tiếp vui vẻ, khéo léo, tư vấn nhiệt tình.

Yêu thích công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Có kiến thức về website, marketing là lợi thế

Dưới 1 năm dành cho vị trí nhân viên kinh doanh

Có kinh nghiệm telesales và chủ động tìm kiếm khách hàng là một lợi thế

P/s: phải có máy tính cá nhân riêng.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng, thu nhập lên đến 100 triệu hoặc không giới hạn

Được đào tạo về kiến thức nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc

Có cơ hội mở rộng kiến thức về website, web ứng dụng, seo , kinh doanh, marketing.

Nghỉ vào các ngày lễ, tết.

Được thưởng vào các ngày lễ lớn & lương tháng 13.

Hoa hồng cao: từ 15%-40%.

Có các chế độ phụ cấp như: điện thoại, xăng xe, công tác phí ...

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, được tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân

Môi trường startup năng động, định hướng nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Hiệu quả theo KPI doanh số sẽ được xem xét trưởng nhóm, trưởng phòng và tăng lương cứng theo trách nhiệm

Thời gian làm việc: Fulltime T2-T6; 8h00 - 17h00 ( Nghỉ T7 và chủ nhật )

