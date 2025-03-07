Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay

Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 34, Đường số 2, Khu dân cư Cityland, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn, khách hàng tiềm năng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (giao nhận, chứng từ, hải quan) để đảm bảo đơn hàng diễn ra suôn sẻ.
Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận chuyển.
Thích ứng với môi trường làm việc nhanh, chịu được áp lực doanh số & KPI.

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực logistics, vận chuyển quốc tế đường biển (Sea Freight).
Ưu tiên ứng viên có sẵn khách hàng hoặc hiểu biết về thị trường logistics.
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các công cụ quản lý khách hàng (CRM, Excel…).
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.
Tư duy chiến lược, nhanh nhạy, linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn
Lương cứng: 6.5/tháng hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm + Hoa hồng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý kinh doanh.
Nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ BHXH, BH sức khoẻ 24/7, khám sức khoẻ định kỳ,…
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cao ốc Fimexco 231-233 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

