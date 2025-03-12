Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land
- Hồ Chí Minh:
- 58 Trần Thái Tông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 60 Triệu
Thời gian làm việc:
Thứ 2: 13h - 17h (buổi sáng được nghỉ)
Thứ 3 - thứ 7: 8h0 - 17h, nghỉ trưa từ 11h30 - 13h0
+1 ngày phép
Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng theo data Công ty cung cấp sẵn tại văn phòng
Lên content, hình ảnh để chạy marketing trên các trang /diễn đàn bán hàng/ mạng xã hội để thu hút thêm nguồn KH tiềm năng (được Công ty đào tạo chuyên sâu về digital marketing nếu chưa có kinh nghiệm)
Đàm phán, thương lượng chốt hợp đồng theo đúng quy định của Công ty tại văn phòng
Lập báo cáo hàng tháng/quý/năm theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Yêu thích công việc tư vấn, giao tiếp, thái độ tốt
Tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land Thì Được Hưởng Những Gì
1. Kinh Doanh/Tư Vấn/Bán Hàng
Lương cứng: từ 6.5 – 12.5 triệu + phụ cấp 2-4 triệu + thưởng + hoa hồng 3% / hợp đồng (dao động từ 30-70 triệu/hợp đồng)
2. Quyền lợi cá nhân:
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về kỹ năng marketing và tư vấn bán hàng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển sự nghiệp lên các vị trí Teamlead, Manager (từ 3-6 tháng)
Không áp chỉ tiêu doanh số, không telesale
Làm việc hoàn toàn tại văn phòng
Được dùng cơm trưa và nghỉ trưa tại văn phòng Công ty (công ty lo)
Môi trường làm việc văn phòng trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
BHXH theo quy định nhà nước
Được tham gia vào các kì du lịch trong và ngoài nước cùng Công ty
Chính sách hỗ trợ, thưởng dành cho nhân viên vào các ngày: lễ, tết, sinh nhật, đám cưới, tháng 13, ... cực hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
