Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VIỆT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xuân Mai Tower Tô Hiệu, Phố Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô tả công việc: Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: Nhân viên kinh doanh

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp làm đẹp (Spa, Thẩm mỹ viện, Nail mi, Hair...)

Tư vấn & Ký kết hợp tác với các đối tác là các doanh nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp

Theo dõi - chăm sóc - tạo mối quan hệ mật thiết với Đối Tác .

Update thông tin sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, các dịch vụ khách hàng

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Đóng góp ý kiến từ khách hàng - cá nhân nhằm phát triển đội nhóm và công ty

Yêu cầu ứng viên:

Yêu cầu ứng viên:

- Trình độ trung cấp trở lên, có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh/ nhân viên marketing từ 03-06 tháng trở lên.

- Có khả năng đàm phán, thuyết phục, kiên nhẫn, biết cách giải quyết vấn đề.

- Biết lắng nghe, trao đổi thông tin rõ ràng, mạch lạc

- Chăm chỉ, có trách nhiệm, khả năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Quyền lợi:

Quyền lợi:

- Thu nhập : LC 6tr5 triệu + % hoa hồng + 500k hỗ trợ. Tổng thu nhập từ 10-15 triệu.

- Được Review lương hàng năm 1 đến 2 lần theo năng lực.

- Được đào tạo chuyên môn, tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng và chuyên môn nhằm hỗ trợ công việc.

- Cơ hội thăng tiến cao trở thành TPKD.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, phép năm, lễ tết, ... theo quy định của luật lao động.

- Tham gia vào các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch, thiện nguyện, Teambuilding, Party,... của Công ty .

- Các hỗ trợ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

