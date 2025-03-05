Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 162 Đường Đông Hưng , phường Tân Hưng Thuận,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Trực tin nhắn & tư vấn khách hàng trên sàn TMĐT, Zalo, Facebook.

Giải quyết khiếu nại, xử lý đổi hàng, hỗ trợ sau bán hàng.

Chốt đơn, thuyết phục khách hàng đặt hàng.

Phối hợp với kho để kiểm tra hàng, xử lý đơn bị lỗi hoặc giao nhầm.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của team & quản lý.

Giới tính: Nam

Tuổi: 18-22

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trọng lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng online hoặc trực tin nhắn trên các sản TMĐT ( Tiktok Shop, Shopee, …)

Biết cách sử dụng Google Sheet, Excel, phần mềm quản lý đơn hàng

Ưu tiên ứng viên đã quyen với quy trình xử lý đơn hàng, đổi trả, khiếu nại, vận hành kho vận

Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và định hướng phát triển sự nghiệp

Chính sách lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

Cơ hội thăng tiến và tham gia các dự án marketing quy mô lớn

