Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 162 Đường Đông Hưng , phường Tân Hưng Thuận,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Trực tin nhắn & tư vấn khách hàng trên sàn TMĐT, Zalo, Facebook.
Giải quyết khiếu nại, xử lý đổi hàng, hỗ trợ sau bán hàng.
Chốt đơn, thuyết phục khách hàng đặt hàng.
Phối hợp với kho để kiểm tra hàng, xử lý đơn bị lỗi hoặc giao nhầm.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của team & quản lý.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tuổi: 18-22
Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trọng lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng online hoặc trực tin nhắn trên các sản TMĐT ( Tiktok Shop, Shopee, …)
Biết cách sử dụng Google Sheet, Excel, phần mềm quản lý đơn hàng
Ưu tiên ứng viên đã quyen với quy trình xử lý đơn hàng, đổi trả, khiếu nại, vận hành kho vận
Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và định hướng phát triển sự nghiệp
Chính sách lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
Cơ hội thăng tiến và tham gia các dự án marketing quy mô lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
