Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Trưng bày sản phẩm, đảo date, kiểm tra chất lượng tại quầy và trong kho siêu thị;
Trưng bày đúng chuẩn theo ngành hàng tại Siêu thị, đảm bảo quầy kệ hàng hóa sạch sẽ;
Kiểm tra giá bán và chăm sóc sản phẩm trên quầy, kệ;
Kiểm tra hàng tồn kho, các sản phẩm cận date và báo cho quản lý trực tiếp và ngành hàng xử lý kịp thời;
Đề xuất ngành hàng siêu thị hoặc sales Công ty đặt hàng phù hợp (nếu cần);
Cập nhật thông tin giá cả, hàng hóa của đối thủ.
Địa điểm và thời gian làm việc: Ca làm việc 8 giờ/ngày, off 1 ngày/tuần.
Aeon Parc Mall, Tạ Quang Bửu, Quận 8: Ca sáng 06h-14h
Coop Lý Thường Kiệt, Quận 10: Ca chiều: 13h-21h
Lotte Mart Quận 7:01 PG ca sáng 05h-13h/ 01 PG ca chiều 13h-21h
Big C, Quận 7: Ca sáng 06h-14h
Coop Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức: Ca chiều 13h-21h
Lotte Gò Vấp: Ca chiều 13h-21h
Vinmark Landmark 81: Ca chiều 13h-21h
Big C Dĩ An: Ca sáng06h-14h
Mega Market Biên Hòa: Ca sáng 06h-14h
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, chịu khó, có sức khỏe, lịch sự, vui vẻ;
Kinh nghiệm làm PG/Sales kênh siêu thị là một lợi thế.
Có thể sắp xếp làm việc theo dự án từ 03-06 tháng (Hợp đồng ngắn hạn theo dự án).
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn công việc.
Cấp phát đồng phục làm việc miễn phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
