Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Trưng bày sản phẩm, đảo date, kiểm tra chất lượng tại quầy và trong kho siêu thị;

Trưng bày đúng chuẩn theo ngành hàng tại Siêu thị, đảm bảo quầy kệ hàng hóa sạch sẽ;

Kiểm tra giá bán và chăm sóc sản phẩm trên quầy, kệ;

Kiểm tra hàng tồn kho, các sản phẩm cận date và báo cho quản lý trực tiếp và ngành hàng xử lý kịp thời;

Đề xuất ngành hàng siêu thị hoặc sales Công ty đặt hàng phù hợp (nếu cần);

Cập nhật thông tin giá cả, hàng hóa của đối thủ.

Địa điểm và thời gian làm việc: Ca làm việc 8 giờ/ngày, off 1 ngày/tuần.

Aeon Parc Mall, Tạ Quang Bửu, Quận 8: Ca sáng 06h-14h

Coop Lý Thường Kiệt, Quận 10: Ca chiều: 13h-21h

Lotte Mart Quận 7:01 PG ca sáng 05h-13h/ 01 PG ca chiều 13h-21h

Big C, Quận 7: Ca sáng 06h-14h

Coop Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức: Ca chiều 13h-21h

Lotte Gò Vấp: Ca chiều 13h-21h

Vinmark Landmark 81: Ca chiều 13h-21h

Big C Dĩ An: Ca sáng06h-14h

Mega Market Biên Hòa: Ca sáng 06h-14h

Nam/Nữ từ 18 tuổi, tốt nghiệp PTTH trở lên;

Siêng năng, chịu khó, có sức khỏe, lịch sự, vui vẻ;

Kinh nghiệm làm PG/Sales kênh siêu thị là một lợi thế.

Có thể sắp xếp làm việc theo dự án từ 03-06 tháng (Hợp đồng ngắn hạn theo dự án).

Thu nhập bình quân 6,500,000đ/tháng (Lương công việc 27,500đ/giờ+ Thưởng hiệu quả);

Được đào tạo, hướng dẫn công việc.

Cấp phát đồng phục làm việc miễn phí.

