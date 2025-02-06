Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bánh Ngọt Anh Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 09 Trần Thái Tông,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

-Thực hiện tốt nội quy quy định của Công ty

-Kỹ năng về sản phẩm: Thuộc tất cả các mã hàng đang bán. Hiểu biết về nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, form sản phẩm, kiểu dáng, tính năng, bao bì.

-Kiểm hàng tồn: Phối hợp với trưởng ca kiểm đếm hàng tồn từng khu vực

-Xuất bán: Thường xuyên có mặt tại khu vực trưng bày để giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm.

-Bảo quản hàng hóa: Giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách xem hàng. Báo cáo ngay với trưởng ca hoặc cửa hàng trưởng khi phát hiện ra hàng hóa không đảm bảo chất lượng, có hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại sản phẩm.

-Sử dụng phần mềm bán hàng, máy cà thẻ: Nhập dữ liệu, ra hóa đơn thanh toán

- Sắp xếp hàng hóa trên quầy kệ tại các cửa hàng, đảo date, thực hiện trưng bày, đảm bảo bảng giá sản phẩm, bảng giá khuyến mãi và các ấn phẩm quảng cáo trên quầy kệ.

-Trưng bày và vệ sinh hàng hoá: Thường xuyên vệ sinh giá kệ, luôn đảm bảo gọn gàng và thu hút khách hàng.

-Tiết kiệm: Thực hành tiết kiệm điện nước tránh lãng phí. Tái sử dụng bao bì và vật dụng trưng bày mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

-Giao tiếp khách hàng: Chào hỏi khách hàng, khuôn mặt tươi cười, niềm nở, nhiệt tình, dịch vụ khách hàng chu đáo.

-Giải quyết khiếu nại: Giải đáp các thắc mắc trong phạm vi quyền hạn của nhân viên bán hàng. Tất cả khách hàng phải được đối xử lịch sự lễ phép, không phân biệt quốc tịch hay tuổi tác.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có khả năng bán hàng, đàm phán, thuyết phục.

-Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

-Có phương tiện đi lại.

-Có sự yêu thích đối với ngành thực phẩm, bánh kẹo.

Tại Công Ty Cổ Phần Bánh Ngọt Anh Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Khởi điểm 6tr

-Lương tháng 13 khi ký hợp đồng chính thức.

-BHXH, BHYT, ngày phép theo luật lao động.

- Chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bánh Ngọt Anh Hòa

