Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Bất Động Sản Homie 9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Bất Động Sản Homie 9
- Hồ Chí Minh:
- 62 Hoàng Thế Thiện, khu đô thị Sala, P.An Lợi Đông, Quận 2 (nay là Tp. Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Địa điểm làm việc: 62 Hoàng Thế Thiện, khu đô thị Sala, P.An Lợi Đông, Quận 2 (nay là Tp. Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
· Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Kho sản phẩm phân phối đa dạng chuyên các dòng sản phẩm CAO CẤP và HOT NHẤT THỊ TRƯỜNG
SALA THỦ THIÊM
THE GLOBAL CITY
WATERPOINT LONG AN
IZUMI CITY
THE METROPOLE THỦ THIÊM
LOTTE THỦ THIÊM
THE RIVER THỦ THIÊM
THẠNH MỸ LỢI VILLAS
· Tư vấn giải pháp tài chính về các dự án Bất động sản do Công ty phân phối hoặc đầu tư.
· Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.
· Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.
· Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
· Cập nhật kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.
· Tham gia các khoá đào tạo của phòng kinh doanh và Công ty.
· Chăm sóc nguồn khách hàng sẵn có của Công ty.
· Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc dự án.
Yêu cầu chung
· Nam/Nữ, tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
· Nhanh nhẹn, siêng năng, đam mê kinh doanh.
· Chịu được áp lực công việc.
· Có phương tiện, điện thoại, laptop.
· Ưu tiên đã biết về bất động sản.
Quyền lợi
·Thu nhập lương cứng + hoa hồng
· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
· Được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản (tham gia các lớp đào tạo cơ bản và chuyên sâu về kỹ năng bán hàng). Đặc biệt các nhân viên chưa có kinh nghiêm Bất động sản và luôn được theo sát hướng dẫn bởi các Quản lý và nhân viên giàu kinh nghiệm.
· Hỗ trợ data khách hàng và giỏ hàng
· Hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý
--------------------------------------------------------
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7. Sáng từ 8h00 - 11h30. Chiều từ 13h00 - 17h00
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Bất Động Sản Homie 9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
