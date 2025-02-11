Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Bất Động Sản Homie 9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 62 Hoàng Thế Thiện, khu đô thị Sala, P.An Lợi Đông, Quận 2 (nay là Tp. Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc: 62 Hoàng Thế Thiện, khu đô thị Sala, P.An Lợi Đông, Quận 2 (nay là Tp. Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

· Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Kho sản phẩm phân phối đa dạng chuyên các dòng sản phẩm CAO CẤP và HOT NHẤT THỊ TRƯỜNG

SALA THỦ THIÊM

THE GLOBAL CITY

WATERPOINT LONG AN

IZUMI CITY

THE METROPOLE THỦ THIÊM

LOTTE THỦ THIÊM

THE RIVER THỦ THIÊM

THẠNH MỸ LỢI VILLAS

· Tư vấn giải pháp tài chính về các dự án Bất động sản do Công ty phân phối hoặc đầu tư.

· Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.

· Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

· Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

· Cập nhật kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

· Tham gia các khoá đào tạo của phòng kinh doanh và Công ty.

· Chăm sóc nguồn khách hàng sẵn có của Công ty.

· Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc dự án.

Yêu cầu chung

· Nam/Nữ, tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

· Nhanh nhẹn, siêng năng, đam mê kinh doanh.

· Chịu được áp lực công việc.

· Có phương tiện, điện thoại, laptop.

· Ưu tiên đã biết về bất động sản.

Quyền lợi

·Thu nhập lương cứng + hoa hồng

· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

· Được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản (tham gia các lớp đào tạo cơ bản và chuyên sâu về kỹ năng bán hàng). Đặc biệt các nhân viên chưa có kinh nghiêm Bất động sản và luôn được theo sát hướng dẫn bởi các Quản lý và nhân viên giàu kinh nghiệm.

· Hỗ trợ data khách hàng và giỏ hàng

· Hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý

--------------------------------------------------------

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7. Sáng từ 8h00 - 11h30. Chiều từ 13h00 - 17h00

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Bất Động Sản Homie 9

