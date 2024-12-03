Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Liên hệ chăm sóc khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm từ data sẵn có do công ty cung cấp.
Marketing tạo nguồn những đối tượng khách hàng mới.
Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục pháp lý, thanh toán, chốt cọc...
Làm việc theo sự hỗ trợ của đội nhóm và quản lý trực tiếp.
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ từ 20-35 tuổi.
Có phương tiện đi lại, laptop riêng.
Nhiệt huyết, ham học hỏi, đam mê kinh doanh.
Có ý chí phấn đấu, cầu tiến trong công việc.
Có kinh nghiệm trong mảng BĐS, bảo hiểm hoặc kinh nghiệm về bán hàng là một lợi thế (không bắt buộc).

Tại Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000000 + Hỗ trợ chi phí marketing + phụ cấp chuyên cần.
Hoa hồng bán hàng: 3% - 4% trên giá trị sản phẩm (từ 30 - 60tr/sp), cam kết nhận đủ trong tháng.
Thưởng nóng: 10.000.000đ - 20.000.000đ ngay khi kí hợp đồng thành công.
Được tham gia các lớp đào tạo định kỳ, miễn phí về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng bán hàng và các lớp marketing.
Được trang bị các kiến thức, thông tin về thị trường và luật bất động sản.
Tham gia các khoản BHXH, trợ cấp theo đúng Luật Lao động Việt Nam 2019.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh, cùng phát triển với đội ngũ lãnh đạo có tâm với nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 xuân hồng, phường 12, tân bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

