Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - nhà 5 ngõ 26 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn khách đến tại cửa hàng

Nhận order xử lý đơn nhận, đóng gói các dụng cụ cần thiết cho đơn hàng

Thực hiện và đảm bảo đúng quy trình Nhập, Xuất, Bảo quản, Kiểm kê sản phẩm, hàng hóa tại cửa hàng

Vệ sinh các khu vực quầy theo lịch, bảo quản, quản lý và đảm bảo vệ sinh ATTP

Một số công việc theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 19 đến 27 tuổi, có ít nhất 6 tháng đi làm tại 1 cửa hàng, doanh nghiệp

Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm trong ngành FnB hoặc ngành dịch vụ

Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

Có khả năng lập kế hoạch, chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship Thì Được Hưởng Những Gì

Fulltime: từ 6,5 đến 8 triệu, thỏa thuận khi phỏng vấn

Parttime: 25-30k 1 giờ

Lương cơ bản + hiệu quả công việc

Chế độ tăng lương hằng năm

Lộ trình cụ thể cho từng vị trí

Được thưởng thức các loại bánh Hot trên thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin