Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- nhà 5 ngõ 26 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn khách đến tại cửa hàng
Nhận order xử lý đơn nhận, đóng gói các dụng cụ cần thiết cho đơn hàng
Thực hiện và đảm bảo đúng quy trình Nhập, Xuất, Bảo quản, Kiểm kê sản phẩm, hàng hóa tại cửa hàng
Vệ sinh các khu vực quầy theo lịch, bảo quản, quản lý và đảm bảo vệ sinh ATTP
Một số công việc theo sự sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 19 đến 27 tuổi, có ít nhất 6 tháng đi làm tại 1 cửa hàng, doanh nghiệp
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship Thì Được Hưởng Những Gì
Fulltime: từ 6,5 đến 8 triệu, thỏa thuận khi phỏng vấn
Parttime: 25-30k 1 giờ
Lương cơ bản + hiệu quả công việc
Chế độ tăng lương hằng năm
Lộ trình cụ thể cho từng vị trí
Được thưởng thức các loại bánh Hot trên thị trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship
