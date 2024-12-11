Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Xi Grand Court - Block B, Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp khách đến mua hàng tại cửa hàng

Giới thiệu, tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm mặt hàng trái cây nhập khẩu

Gói giỏ quà trái cây, soạn đơn đặt ship online

Trực page trả lời tin nhắn, tư vấn sản phẩm

Đảm bảo duy trì hình ảnh, trưng bày hàng hoá tại cửa hàng.

Thống kê mặt hàng, báo cáo kết ca sau mỗi ca làm

Làm việc tại: Tầng 7 - Block B Xi Grabd Court 256-258 Lý Thường Kiệt P.14 Q.10

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên cao trên 1m55

Chỉ tuyển Nữ

Kỹ năng giao tiếp tốt

Thái độ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 đ - 8.000.000 đ/ tháng (Có thưởng theo năng suất/doanh thu cửa hàng)

Thưởng tháng 13 nếu làm việc cả năm

Đóng BHXH theo quy định NN

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi

