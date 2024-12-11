Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Xi Grand Court
- Block B, Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp khách đến mua hàng tại cửa hàng
Giới thiệu, tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm mặt hàng trái cây nhập khẩu
Gói giỏ quà trái cây, soạn đơn đặt ship online
Trực page trả lời tin nhắn, tư vấn sản phẩm
Đảm bảo duy trì hình ảnh, trưng bày hàng hoá tại cửa hàng.
Thống kê mặt hàng, báo cáo kết ca sau mỗi ca làm
Làm việc tại: Tầng 7 - Block B Xi Grabd Court 256-258 Lý Thường Kiệt P.14 Q.10
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên cao trên 1m55
Chỉ tuyển Nữ
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thái độ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.000.000 đ - 8.000.000 đ/ tháng (Có thưởng theo năng suất/doanh thu cửa hàng)
Thưởng tháng 13 nếu làm việc cả năm
Đóng BHXH theo quy định NN
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Sản Trí Khôi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
