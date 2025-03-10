Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COOL CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 20 Phúc Minh, Phúc Diễn,Hà Nội, Huyện Phúc Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận nguồn data từ Marketing,

Tư vấn cho khách hàng đang quan tâm tới sản phẩm của cty

Chăm sóc khách hàng cũ chưa khai thác được

Tìm kiếm khách hàng mới

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm sale, được đào tạp bài bản về sản phẩm và kỹ năng sales

Có kinh nghiệm pha chế là 1 lợi thế. Không biết sẽ được đào tạo.

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm tư vấn, chkh qua điện thoại.

Biết cơ bản về tin học văn phòng

Chăm chỉ, nhiệt tình, độc lập, nhanh nhẹn.

Bảo mật kinh doanh

Thái độ đặt khách hàng là trung tâm

Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + phụ cấp =6,500.000 + %dso kpi + THƯỞNG

Được cấp sẵn nguồn khách hàng tiềm năng

Được đóng BHXH

