Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COOL CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 20 Phúc Minh, Phúc Diễn,Hà Nội, Huyện Phúc Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp nhận nguồn data từ Marketing,
Tư vấn cho khách hàng đang quan tâm tới sản phẩm của cty
Chăm sóc khách hàng cũ chưa khai thác được
Tìm kiếm khách hàng mới
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm sale, được đào tạp bài bản về sản phẩm và kỹ năng sales
Có kinh nghiệm pha chế là 1 lợi thế. Không biết sẽ được đào tạo.
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm tư vấn, chkh qua điện thoại.
Biết cơ bản về tin học văn phòng
Chăm chỉ, nhiệt tình, độc lập, nhanh nhẹn.
Bảo mật kinh doanh
Thái độ đặt khách hàng là trung tâm
Có kinh nghiệm pha chế là 1 lợi thế. Không biết sẽ được đào tạo.
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm tư vấn, chkh qua điện thoại.
Biết cơ bản về tin học văn phòng
Chăm chỉ, nhiệt tình, độc lập, nhanh nhẹn.
Bảo mật kinh doanh
Thái độ đặt khách hàng là trung tâm
Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương + phụ cấp =6,500.000 + %dso kpi + THƯỞNG
Được cấp sẵn nguồn khách hàng tiềm năng
Được đóng BHXH
Được cấp sẵn nguồn khách hàng tiềm năng
Được đóng BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI