Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COOL CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH COOL CHOICE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH COOL CHOICE

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 20 Phúc Minh, Phúc Diễn,Hà Nội, Huyện Phúc Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận nguồn data từ Marketing,
Tư vấn cho khách hàng đang quan tâm tới sản phẩm của cty
Chăm sóc khách hàng cũ chưa khai thác được
Tìm kiếm khách hàng mới

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm sale, được đào tạp bài bản về sản phẩm và kỹ năng sales
Có kinh nghiệm pha chế là 1 lợi thế. Không biết sẽ được đào tạo.
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm tư vấn, chkh qua điện thoại.
Biết cơ bản về tin học văn phòng
Chăm chỉ, nhiệt tình, độc lập, nhanh nhẹn.
Bảo mật kinh doanh
Thái độ đặt khách hàng là trung tâm

Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + phụ cấp =6,500.000 + %dso kpi + THƯỞNG
Được cấp sẵn nguồn khách hàng tiềm năng
Được đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COOL CHOICE

CÔNG TY TNHH COOL CHOICE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngự Tiền, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

