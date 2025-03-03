Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Syn Style làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tư vấn bán lẻ các sản phẩm phụ kiện công nghệ cao cấp đến từ USA, Nhật Bản, Châu Âu

- Làm việc bán thời gian theo ca cố định theo thời gian ký hợp đồng

-Sáng: 9:00AM – 15:30PM

-Tối: 15:00 PM – 22:00PM

-1 Tuần được nghỉ 1 ngày. Không được nghỉ lễ/tết (chỉ được nghỉ lễ tết khi công ty thông báo nghỉ). Làm việc ngày ngày lễ/ tết hưởng lương x 3

- Làm việc tại SG Center (65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/Nữ trong độ tuổi 19-35, giọng nói rõ ràng, thiện cảm

-Kỷ luật về thời gian làm việc, có trách nhiệm với công việc

-Giao tiếp tốt

-Có khả năng xử lý tình huống và các vấn đề phát sinh

Tại Công ty TNHH Syn Style Thì Được Hưởng Những Gì

·Mức lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng rõ ràng trên doanh số bán hàng + Lương T13

·Được tăng lương cơ bản mỗi năm

·Được nghỉ phép 1 ngày/tháng. Không cộng dồn nếu không nghỉ phép (trừ thứ 7, CN, ngày lễ, ngày tết). Ngày lễ tết làm việc lương x3

·Có HĐLĐ chính thức và đầy đủ chế độ theo qui định theo luật LĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Syn Style

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin