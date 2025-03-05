Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng là các đối tác phân phối sản phẩm B2B (công ty, hệ thống, spa, thẩm mỹ viện, shop mỹ phẩm,sỉ, KOLs..), tư vấn về dòng sản phẩm Dược mỹ phẩm Transino, Perfect One, thực phẩm chức năng... từ Nhật Bản của công ty

- Nắm rõ sản phẩm được giao kinh doanh, chính sách bán hàng và tình hình thị trường

- Tìm kiếm, tiếp cận, chào hàng cho các khách hàng tiềm năng

- Kết nối với khách hàng để giới thiệu dòng mỹ phẩm Transino, Perfect One qua Zalo hoặc Email

- Gọi điện thoại đến khách hàng để trao đổi các chính sách về dòng sản phầm Dược mỹ phẩm của công ty

- Đạt các chỉ tiêu kinh doanh theo từng giai đoạn

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B

- Khả năng xác định và phát triển các kênh tiếp thị phù hợp để tìm kiếm khách hàng mới

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán giá cả

- Sự am hiểu về quy trình bán hàng, từ khâu tìm kiếm khách hàng đến việc hoàn thành hợp đồng và giao hàng

- Khả năng quản lý thời gian để đảm bảo các hoạt động bán hàng được thực hiện đúng tiến độ

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận

- Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào mục tiêu và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng. Mức lương cơ bản: 7.000.000 đồng – 12.000.000 đồng (dựa trên đáng giá năng lực qua buổi phỏng vấn)

- Được đảm bảo các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định và phát triển, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, team building, sự kiện,….

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

