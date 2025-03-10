Tuyển Nhân viên kinh doanh 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại 160STORE
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Ảnh Thủ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
Sắp xếp, trưng bày, bảo quản, quản lý, chăm sóc hàng hóa.
Vệ sinh quầy kệ, bảo đảm cửa hàng luôn sạch sẽ và đẹp mắt.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Dưới 28 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng tại các cửa hàng / showroom ngành dịch vụ, thời trang như giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức,...
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và có tinh thần làm việc tập thể
Ngoại hình ưa nhìn
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng tại các cửa hàng / showroom ngành dịch vụ, thời trang như giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức,...
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và có tinh thần làm việc tập thể
Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: Lương + phụ cấp + thưởng KPI + bonus
Thưởng nóng, thưởng Chiến thần chốt sales,...
Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương Tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...
Chương trình đào tạo, phát triển "Trợ lý tiềm năng", đào tạo định kì, thi đua khen thưởng
Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống
Review lương 2 lần/năm
Thưởng nóng, thưởng Chiến thần chốt sales,...
Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương Tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...
Chương trình đào tạo, phát triển "Trợ lý tiềm năng", đào tạo định kì, thi đua khen thưởng
Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống
Review lương 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI