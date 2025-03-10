Tuyển Nhân viên kinh doanh 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Ảnh Thủ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.

Sắp xếp, trưng bày, bảo quản, quản lý, chăm sóc hàng hóa.

Vệ sinh quầy kệ, bảo đảm cửa hàng luôn sạch sẽ và đẹp mắt.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Dưới 28 tuổi

Ngoại hình ưa nhìn

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng tại các cửa hàng / showroom ngành dịch vụ, thời trang như giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức,...

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và có tinh thần làm việc tập thể

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương + phụ cấp + thưởng KPI + bonus

Thưởng nóng, thưởng Chiến thần chốt sales,...

Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương Tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...

Chương trình đào tạo, phát triển "Trợ lý tiềm năng", đào tạo định kì, thi đua khen thưởng

Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống

Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE

