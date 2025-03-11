Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Địa Ốc Golden Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 756A, Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn, và hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch bất động sản .

- Quảng bá các sản phẩm nhà phố qua mạng xã hội, website uy tín và các kênh marketing.

- Cập nhật , tư vấn thông tin Bất động sản để cung cấp những giải pháp chính xác, phù hợp cho khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ: 18 tuổi đến 45 tuổi.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chịu khó, siêng năng.

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty CP Địa Ốc Golden Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6.000.000 – 8.000.000

- Hoa hồng cao 20tr – 70tr/ 1 sản phẩm

- Thưởng KPI

- Có phụ cấp maketing

- Thu nhập giao động từ 8.000.000 không giới hạn tùy vào năng lực.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Địa Ốc Golden Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin