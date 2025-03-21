Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng tiềm năng theo data giới thiệu dịch vụ công ty, nhằm hẹn được lich gặp tư vấn

Tư vấn khách hàng online qua các kênh online của công ty nhằm chăm sóc khách hàng Giải đáp quy trình dịch vụ và chính sách của công ty cho khách hàng trước, trong, sau khi thực hiện xong dịch vụ

Tham gia đăng tin, post bài, seeding, tương tác với khách hàng trên các kênh của công ty

Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày với cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độc học vấn: tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing và yêu thích tư vấn

Có hiểu biết về ngành xây dựng là một lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sales thiết kế, nội thất và thi công công trình nhà ở và biệt thự

Kỹ năng tư vấn khách hàng, chốt sales

Kỹ năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe

Quyền Lợi

Thu nhập từ 6-8 triệu đồng trên tháng + KPI + hoa hồng công trình

Phụ cấp tiền điện thoại

Lương tháng 13

Đóng BHXH theo qui định nhà nước

Du lịch, team building

Các phụ cấp khác của công ty

Được cử đi học các lớp đào tạo kỹ năng

Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

