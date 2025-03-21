Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
- Hồ Chí Minh:
- 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng tiềm năng theo data giới thiệu dịch vụ công ty, nhằm hẹn được lich gặp tư vấn
Tư vấn khách hàng online qua các kênh online của công ty nhằm chăm sóc khách hàng Giải đáp quy trình dịch vụ và chính sách của công ty cho khách hàng trước, trong, sau khi thực hiện xong dịch vụ
Tham gia đăng tin, post bài, seeding, tương tác với khách hàng trên các kênh của công ty
Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày với cấp trên
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết về ngành xây dựng là một lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sales thiết kế, nội thất và thi công công trình nhà ở và biệt thự
Kỹ năng tư vấn khách hàng, chốt sales
Kỹ năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền điện thoại
Lương tháng 13
Đóng BHXH theo qui định nhà nước
Du lịch, team building
Các phụ cấp khác của công ty
Được cử đi học các lớp đào tạo kỹ năng
Làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI