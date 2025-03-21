Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng tiềm năng theo data giới thiệu dịch vụ công ty, nhằm hẹn được lich gặp tư vấn
Tư vấn khách hàng online qua các kênh online của công ty nhằm chăm sóc khách hàng Giải đáp quy trình dịch vụ và chính sách của công ty cho khách hàng trước, trong, sau khi thực hiện xong dịch vụ
Tham gia đăng tin, post bài, seeding, tương tác với khách hàng trên các kênh của công ty
Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày với cấp trên

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độc học vấn: tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing và yêu thích tư vấn
Có hiểu biết về ngành xây dựng là một lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sales thiết kế, nội thất và thi công công trình nhà ở và biệt thự
Kỹ năng tư vấn khách hàng, chốt sales
Kỹ năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-8 triệu đồng trên tháng + KPI + hoa hồng công trình
Phụ cấp tiền điện thoại
Lương tháng 13
Đóng BHXH theo qui định nhà nước
Du lịch, team building
Các phụ cấp khác của công ty
Được cử đi học các lớp đào tạo kỹ năng
Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Đường số 2 Khu nhà ở Hưng Phú, 563 Tô Ngọc Vân Khu phố 1, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

