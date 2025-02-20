Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội - 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Tây Hồ , Hà Nội - 175 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội - 64 - 70 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM - 88 Song Hành, P.An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM (Tầng trệt) - Thảo Điền - 41 Thảo Điền, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM - Saigon Centre - 65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM (Tầng B2) - Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh - Số 1 Phan , Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Chào đón và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về những mặt hàng, sản phẩm

- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu

- Tư vấn các sản phẩm cho khách hàng

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa thường xuyên, thay thế các mặt hàng hỏng hoặc hết hạn (nếu có).

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ 12/12

- Có thể làm việc xoay ca

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

- Có thể giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ.

Được 12 ngày phép/năm

Đóng BHXH không trừ vào lương

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm.

Thưởng doanh số.

Lương tháng 13.

Team Building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam

