Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 18, Tòa nhà Văn phòng Vincom 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Hỗ trợ các công tác admin cho phòng Kinh Doanh
Trách nhiệm: :
Nhận và xử lý dữ liệu từ đối tác, upload lên hệ thống làm việc cho nhân viên bán hàng
Hỗ trợ công tác bán hàng, báo cáo và thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng Phòng Kinh Doanh và Giám Đốc
Theo dõi, làm các hợp đồng,phụ lục hợp đồng với đối tác.
Phối hợp với Trưởng phòng kinh doanh để khai thác nguồn khách hàng tiềm năng hiệu quả.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Thành thạo vi tính văn phòng : Word, Exel ....
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực liên quan
Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc, có khả năng phân tích số liệu.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc khoa học, hiệu quả
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Thành thạo vi tính văn phòng : Word, Exel ....
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực liên quan
Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc, có khả năng phân tích số liệu.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc khoa học, hiệu quả
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc thứ 2 - thứ 6, 8H30 - 17H30
• Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
• Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước
• Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
• Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI