Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 18, Tòa nhà Văn phòng Vincom 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ các công tác admin cho phòng Kinh Doanh

Trách nhiệm: :

Nhận và xử lý dữ liệu từ đối tác, upload lên hệ thống làm việc cho nhân viên bán hàng

Hỗ trợ công tác bán hàng, báo cáo và thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng Phòng Kinh Doanh và Giám Đốc

Theo dõi, làm các hợp đồng,phụ lục hợp đồng với đối tác.

Phối hợp với Trưởng phòng kinh doanh để khai thác nguồn khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

Thành thạo vi tính văn phòng : Word, Exel ....

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực liên quan

Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc, có khả năng phân tích số liệu.

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc khoa học, hiệu quả

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc thứ 2 - thứ 6, 8H30 - 17H30

• Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

• Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin