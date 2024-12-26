Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 114 Tây Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức
- 110 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận
- 84
- 86 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4
- 489 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn bán hàng, Chương trình khuyến mãi
Thanh toán cho Khách Hàng
Kiểm tra thay tem giá, bảng khuyến mãi, bảng giá, nhãn phụ, hạn sử dụng, chất lượng hàng hóa
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: THCS trở lên
Vi tính:tin học cơ bản
Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng
Có sức khoẻ tốt, giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.
Vi tính:tin học cơ bản
Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng
Có sức khoẻ tốt, giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng, tham gia bảo hiểm đầy đủ khi kết thúc thời gian thử việc
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Sắp xếp địa điểm làm việc thuận tiện với ứng viên
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Sắp xếp địa điểm làm việc thuận tiện với ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI