Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 114 Tây Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức - 110 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận - 84 - 86 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4 - 489 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng, Chương trình khuyến mãi

Thanh toán cho Khách Hàng

Kiểm tra thay tem giá, bảng khuyến mãi, bảng giá, nhãn phụ, hạn sử dụng, chất lượng hàng hóa

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: THCS trở lên

Vi tính:tin học cơ bản

Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng

Có sức khoẻ tốt, giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng, tham gia bảo hiểm đầy đủ khi kết thúc thời gian thử việc

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.

Sắp xếp địa điểm làm việc thuận tiện với ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Bakery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin