Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trái cây Tony, 169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Trưng bày, sắp xếp và kiểm kê hàng hóa.

- Tư vấn và bán hàng, nắm vững kiến thức sản phẩm.

- Bảo quản hàng hóa.

- Giải đáp thắc mắc và xử ký khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Am hiểu về pha chế là một lợi thế.

-Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

- Có khả năng chốt sale, thuyết phục và xử lý tình huống từ khách hàng.

- Quản lý và trưng bày hàng hóa theo quy định.

- Kỹ năng lắng nghe và kiên nhẫn.

- Thời gian làm việc theo ca, theo sự sắp xếp của quản lý.

- Làm việc tại 1 trong 2 địa chỉ:

Tony Fruit, Shophouse Sarimi B1-0.11, Tháp B1 - Khu đô thị SALA, 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thủ Đức, Tp. HCM.

Tony Fruit, Số 169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Tp. HCM

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

