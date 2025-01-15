Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
- Hồ Chí Minh:
- Trái cây Tony, 169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Trưng bày, sắp xếp và kiểm kê hàng hóa.
- Tư vấn và bán hàng, nắm vững kiến thức sản phẩm.
- Bảo quản hàng hóa.
- Giải đáp thắc mắc và xử ký khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Am hiểu về pha chế là một lợi thế.
-Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.
- Có khả năng chốt sale, thuyết phục và xử lý tình huống từ khách hàng.
- Quản lý và trưng bày hàng hóa theo quy định.
- Kỹ năng lắng nghe và kiên nhẫn.
- Thời gian làm việc theo ca, theo sự sắp xếp của quản lý.
- Làm việc tại 1 trong 2 địa chỉ:
Tony Fruit, Shophouse Sarimi B1-0.11, Tháp B1 - Khu đô thị SALA, 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thủ Đức, Tp. HCM.
Tony Fruit, Số 169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Tp. HCM
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
