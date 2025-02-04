Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thảo Xinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thảo Xinh
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 42E Hoàng Bật Đạt, Phường 15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Trực page và tư vấn online Khách Hàng về dịch vụ, chuyển đổi sang SDT để Telesale
Liên lạc với khách hàng thông qua data có sẵn để tư vấn các gói dịch vụ làm đẹp
Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ
Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng để khuyến khích khách hàng giới thiệu
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: >22 tuổi
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Chịu được áp lực tốt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH MTV Thảo Xinh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng trực tiếp dựa trên lượng KH chuyển đổi dựa trên Data MKT mang về + hoa hồng Bill
Được cung cấp data “NÓNG” (khách hàng quan tâm)
Được đào tạo thêm kinh nghiệm và kỹ năng nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thảo Xinh
