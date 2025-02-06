Tuyển Nhân viên kinh doanh Annam Gourmet- Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Saigon Centre - L1, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1 - 88 Song Hành, Thủ Đức, Thủ Đức - 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7 - 63 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hướng dẫn & giải quyết các nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp thông tin sản phẩm cafe/máy pha cafe & tư vấn cho khách hàng.

Kiểm tra hạn sử dụng, chất lượng sản phẩm các mặt hàng cafe tại quầy.

Kiểm tra các sản phẩm trên kệ đã được gắn đầy đủ và đúng bản giá, nhãn hiệụ và thông tin sản phẩm.

Phát triển tệp khách hàng mới cho công ty.

Training khách hàng mới sử dụng máy pha cà phê.

Các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp Tiếng Anh.

Có thể làm việc xoay ca (Ca sáng: 8h - 16h; Ca chiều: 14h - 22h).

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/ chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, nhiệt tình.

Tại Annam Gourmet- Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng, phụ cấp hàng tháng.

Ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nâng cao kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh.

Thăng tiến nội bộ đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài.

Tham gia teambuilding, party cuối năm, du lịch, voucher sinh nhật lễ tết..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Annam Gourmet- Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin