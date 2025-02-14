Tuyển Nhân viên kinh doanh Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1 Đường số 6, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng trong phiên livestream sản phẩm (lưu ý camera chỉ quay sản phẩm, nhân viên ngồi sau tư vấn)

Kể chuyện hoặc chào khách hàng để lưu giữ khách ở lại trong phiên live.

Lên kế hoạch sản phẩm cho live.

Báo cáo công việc hàng ngày và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Thời gian làm việc từ 8h - 18h. Thời gian phiên live có thể từ 12h-1h30 trưa, sau hoặc trước phiên live nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút. Được 4 ngày nghỉ tự chọn mỗi tháng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có máy tính cá nhân

Giao tiếp linh hoạt trong xử lí tình huống

Yêu thích công việc tư vấn và môi trường làm việc ngành thời trang

Ưu tiên bạn có kinh nghiệm từng làm các công việc như: Tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng...

Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng ( 5.5 - 7,5 triệu/tháng) + Thưởng tư vấn live

Không áp KPI

Được làm việc trong môi trường lành mạnh, văn minh, đem đến những giá trị phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop

