Tuyển Nhân viên kinh doanh Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Facio Shop
- Hồ Chí Minh:
- 1 Đường số 6, phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng trong phiên livestream sản phẩm (lưu ý camera chỉ quay sản phẩm, nhân viên ngồi sau tư vấn)
Kể chuyện hoặc chào khách hàng để lưu giữ khách ở lại trong phiên live.
Lên kế hoạch sản phẩm cho live.
Báo cáo công việc hàng ngày và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Thời gian làm việc từ 8h - 18h. Thời gian phiên live có thể từ 12h-1h30 trưa, sau hoặc trước phiên live nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút. Được 4 ngày nghỉ tự chọn mỗi tháng.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp linh hoạt trong xử lí tình huống
Yêu thích công việc tư vấn và môi trường làm việc ngành thời trang
Ưu tiên bạn có kinh nghiệm từng làm các công việc như: Tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng...
Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì
Không áp KPI
Được làm việc trong môi trường lành mạnh, văn minh, đem đến những giá trị phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI