Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô GF
- 57 Tầng trệt, Số 101 Đ Tôn Dật Tiên, Quận 7, Hồ Chí Minh
- 2 Rte 67, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Giới thiệu các sản phẩm bánh mì, bánh ngọt cho khách hàng.
Phụ trách bán hàng, thu ngân.
Hỗ trợ pha chế các đồ uống.
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.
Ưu tiên các ứng viên có thể làm full-time xoay ca
Chịu khó, trung thực
Ngoại hình ưa nhìn
Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao
Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 6 triệu 5 trở lên.
Nghỉ 4-5 ngày/tháng.
Thử việc nhận 100% lương.
Lương ngày Lễ, Tết X 4 lần.
Ngày nghỉ năm: 12 ngày phép/năm , các ngày phép phúc lợi khác.
Chế độ phúc lợi tốt (sinh nhật, hiếu/hỉ, picnic, khám sức khỏe định kỳ…)
Đào tạo các kỹ năng bán hàng, pha chế, làm bánh.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đóng các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH...sau 1 tháng thử việc.
Được xem xét tăng lương 6 tháng/lần.
Thăng chức lên trưởng nhóm hoặc quản lý cho các bạn có năng lực và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
