Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô GF - 57 Tầng trệt, Số 101 Đ Tôn Dật Tiên, Quận 7, Hồ Chí Minh - 2 Rte 67, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Giới thiệu các sản phẩm bánh mì, bánh ngọt cho khách hàng.

Phụ trách bán hàng, thu ngân.

Hỗ trợ pha chế các đồ uống.

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.

Ưu tiên các ứng viên có thể làm full-time xoay ca

Chịu khó, trung thực

Ngoại hình ưa nhìn

Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao

Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6 triệu 5 trở lên.

Nghỉ 4-5 ngày/tháng.

Thử việc nhận 100% lương.

Lương ngày Lễ, Tết X 4 lần.

Ngày nghỉ năm: 12 ngày phép/năm , các ngày phép phúc lợi khác.

Chế độ phúc lợi tốt (sinh nhật, hiếu/hỉ, picnic, khám sức khỏe định kỳ…)

Đào tạo các kỹ năng bán hàng, pha chế, làm bánh.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đóng các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH...sau 1 tháng thử việc.

Được xem xét tăng lương 6 tháng/lần.

Thăng chức lên trưởng nhóm hoặc quản lý cho các bạn có năng lực và gắn bó lâu dài.

