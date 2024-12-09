Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 80 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

Mức lương
6 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 80 Triệu

* Phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng
- Chủ động tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng là các công ty Môi giới cho thuê và khách hàng thuê.
- Chủ trì thực hiện các hoạt động Marketing nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh: website, facebook, tạp chí, tờ rơi quảng cáo, sự kiện...
* Tư vấn sản phẩm dịch vụ:
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng: loại căn hộ, khu vực, mức giá, các dịch vụ...
- Tư vấn, giới thiệu các căn hộ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng
- Dẫn khách hàng đến xem các căn hộ trực tiếp
- Phân tích, tư vấn khách hàng lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu
* Địa điểm làm việc:
- Chi nhánh 1 - Quận Bình Thạnh: 21 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Chi nhánh 2 - Quận 2: Số 108 Khu Shophouse The Global City
* Quyền lợi:
- Lương lũy tuyến: 6tr đến 18tr/3 tháng ( ko áp KPI )
- Loa hồng tùy sản phẩm: 2.5 đến 5.5/tùy SP + thưởng nóng cực nóng

Với Mức Lương 6 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng: giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Kỹ năng sử dụng các công cụ / kênh quảng cáo hặc các trang mạng xã hội.
- Siêng năng, Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Kinh doanh, CSKH,Telesale, Chuyên viên tư vấn.
- Có laptop để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm
Quà chúc mừng sinh nhật. 8/3, 20/10, thưởng lễ tết
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo lên các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, / 238 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

