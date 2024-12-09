Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 80 Triệu

Mức lương 6 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

* Phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng

- Chủ động tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng là các công ty Môi giới cho thuê và khách hàng thuê.

- Chủ trì thực hiện các hoạt động Marketing nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty đến các khách hàng tiềm năng qua các kênh: website, facebook, tạp chí, tờ rơi quảng cáo, sự kiện...

* Tư vấn sản phẩm dịch vụ:

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng: loại căn hộ, khu vực, mức giá, các dịch vụ...

- Tư vấn, giới thiệu các căn hộ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng

- Dẫn khách hàng đến xem các căn hộ trực tiếp

- Phân tích, tư vấn khách hàng lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu

* Địa điểm làm việc:

- Chi nhánh 1 - Quận Bình Thạnh: 21 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

- Chi nhánh 2 - Quận 2: Số 108 Khu Shophouse The Global City

* Quyền lợi:

- Lương lũy tuyến: 6tr đến 18tr/3 tháng ( ko áp KPI )

- Loa hồng tùy sản phẩm: 2.5 đến 5.5/tùy SP + thưởng nóng cực nóng

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng: giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng sử dụng các công cụ / kênh quảng cáo hặc các trang mạng xã hội.

- Siêng năng, Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Kinh doanh, CSKH,Telesale, Chuyên viên tư vấn.

- Có laptop để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật. 8/3, 20/10, thưởng lễ tết

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Có cơ hội được đào tạo lên các vị trí cao hơn

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

