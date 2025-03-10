Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giá Trị AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing và Telesales (Không cần tìm kiếm khách hàng).

- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.

- Hoàn thành các công việc được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương.

- Ngoại hình sáng. Ưu tiên ứng viên 20 - 35 tuổi.

- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 11.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng 6.000.000-9.000.000 VNĐ + thưởng) (tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm)

- Có phụ cấp thâm niên theo tháng cho nhân sự làm trên 1 năm từ 700.000 VNĐ đến 1.575.000 VNĐ/tháng

- Có thưởng thâm niên cho nhân sự gắn bó trên 2 năm từ 1.000.000 VNĐ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có tăng thêm phép theo số năm gắn bó), chế độ hiếu hỉ, sinh nhật.

- Tham gia các buổi team building, du lịch 1-2 lần/năm, liên hoan hàng tháng cùng Trung tâm.

- Được tham gia học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học tại AROMA.

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao. Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí trưởng nhóm sau 6 tháng làm việc.

- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin