Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 50C Lạc Long Quân, P5, Q11,Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
• Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, chăm sóc và duy trì , cập nhật tiến độ và đưa ra giải pháp CSKH
• Quản lý và làm báo cáo theo dõi nhân viên phụ trách hàng tuần..
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên., ưu tiên có bằng sư phạm
• Có kỹ năng thuyết phục và làm hài lòng khách hàng
• Khả năng tổng hợp thông tin và xử lý tình huống
• Kỹ năng đánh máy, tin học văn phòng tốt, sử dụng thành thạo word, excel
Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tết, lễ
Thưởng doanh thu
Môi trường thoải mái, không áp lực , luôn học hỏi kinh nghiệm
Phát triển kĩ năng chuyên môn
Được đào đạo miễn phí ngôn ngữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
