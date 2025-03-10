Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50C Lạc Long Quân, P5, Q11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

• Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, chăm sóc và duy trì , cập nhật tiến độ và đưa ra giải pháp CSKH

• Quản lý và làm báo cáo theo dõi nhân viên phụ trách hàng tuần..

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên., ưu tiên có bằng sư phạm

• Có kỹ năng thuyết phục và làm hài lòng khách hàng

• Khả năng tổng hợp thông tin và xử lý tình huống

• Kỹ năng đánh máy, tin học văn phòng tốt, sử dụng thành thạo word, excel

Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết, lễ

Thưởng doanh thu

Môi trường thoải mái, không áp lực , luôn học hỏi kinh nghiệm

Phát triển kĩ năng chuyên môn

Được đào đạo miễn phí ngôn ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin