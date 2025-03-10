Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 50C Lạc Long Quân, P5, Q11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

• Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, chăm sóc và duy trì , cập nhật tiến độ và đưa ra giải pháp CSKH
• Quản lý và làm báo cáo theo dõi nhân viên phụ trách hàng tuần..

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên., ưu tiên có bằng sư phạm
• Có kỹ năng thuyết phục và làm hài lòng khách hàng
• Khả năng tổng hợp thông tin và xử lý tình huống
• Kỹ năng đánh máy, tin học văn phòng tốt, sử dụng thành thạo word, excel

Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết, lễ
Thưởng doanh thu
Môi trường thoải mái, không áp lực , luôn học hỏi kinh nghiệm
Phát triển kĩ năng chuyên môn
Được đào đạo miễn phí ngôn ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly

Công Ty TNHH Giaó Dục & Đào Tạo Quốc Tế Wifly

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 50C Lạc Long Quân, P5, Q11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-6-9-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job330932
