Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thiso Mall, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2 - Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đủ điều kiện bán hàng

Tư vấn khách hàng: Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng ...

Tham gia kiểm kê định kỳ

Giữ gìn vệ sinh cửa hàng, duy trì hình ảnh thương hiệu

Các công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng thời trang là một lợi thế

Kĩ năng giao tiếp tốt

Hoạt bát, nhanh nhẹn, gọn gàng, chỉn chu

Có thể làm việc xoay ca: 9h-17h30, 11h30-20h00, 13h30-22h (Trung tâm thương mại)

Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo Luật

Thưởng theo doanh thu cửa hàng, thưởng cuối năm

Ngày nghỉ tuần, phép năm

Chính sách mua hàng cho nhân viên, tiền mừng đám cưới, sinh con,...

Khám sức khỏe hằng năm

Cấp phát đồng phục

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM

