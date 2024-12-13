Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thiso Mall, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2
- Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đủ điều kiện bán hàng
Tư vấn khách hàng: Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng ...
Tham gia kiểm kê định kỳ
Giữ gìn vệ sinh cửa hàng, duy trì hình ảnh thương hiệu
Các công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng
Cửa hàng làm việc: Thiso Mall, Diamond Plaza
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng thời trang là một lợi thế
Kĩ năng giao tiếp tốt
Hoạt bát, nhanh nhẹn, gọn gàng, chỉn chu
Có thể làm việc xoay ca: 9h-17h30, 11h30-20h00, 13h30-22h (Trung tâm thương mại)
Kĩ năng giao tiếp tốt
Hoạt bát, nhanh nhẹn, gọn gàng, chỉn chu
Có thể làm việc xoay ca: 9h-17h30, 11h30-20h00, 13h30-22h (Trung tâm thương mại)
Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo Luật
Thưởng theo doanh thu cửa hàng, thưởng cuối năm
Ngày nghỉ tuần, phép năm
Chính sách mua hàng cho nhân viên, tiền mừng đám cưới, sinh con,...
Khám sức khỏe hằng năm
Cấp phát đồng phục
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến
Thưởng theo doanh thu cửa hàng, thưởng cuối năm
Ngày nghỉ tuần, phép năm
Chính sách mua hàng cho nhân viên, tiền mừng đám cưới, sinh con,...
Khám sức khỏe hằng năm
Cấp phát đồng phục
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI