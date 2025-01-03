Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- The Opera Residence, phường Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Gọi điện, nhắn tin để nhận thông tin từ chủ hộ (20% thời gian)
Đăng tin bán hàng trên Facebook, Group, Website (30% thời gian).
Nhắn tin tiếng Anh, Trung, Hàn (nếu có) với khách ngoại quốc (30% thời gian)
Chuẩn bị / Soạn thảo thông tin - tư liệu cho Sales trong công ty (20% thời gian)
Quản lý, cập nhật hệ thống sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thật chăm chỉ, siêng năng, tỉ mỉ trong từng chi tiết
Dùng được Excel trên cơ bản
Các bạn trẻ vừa ra trường đã từng đi làm 1-2 nơi công việc văn phòng
Thoải mái và thích thú trong việc Chăm sóc, trao đổi cùng khách hàng
Tiếng Anh Đọc - Viết trên cơ bản
Tiếng Trung hoặc Hàn Đọc - Viết sơ cấp là một lợi thế
Chịu khó học tập, có chí tiến thủ phát triển năng lực
Tại CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ 7h30 đến 4h00 chiều (7 tiếng)
Từ thứ Hai đến thứ Bảy
Tự do, thoải mái khi làm việc
Hướng tới mục tiêu, không bị quản lý, giám sát
Được đào tạo ân cần, kỹ lưỡng
Môi trường, con người tử tế, chuyên nghiệp
Lương căn bản từ 6tr-9tr, tùy tiềm năng tính cách và kinh nghiệm
Bậc lương sẽ được offer nâng lên sau mỗi 6 - 12 tháng
Được tạo điều kiện, đào tạo để phát triển thành Sales (nếu thích)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY
