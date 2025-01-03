Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Opera Residence, phường Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Gọi điện, nhắn tin để nhận thông tin từ chủ hộ (20% thời gian)

Đăng tin bán hàng trên Facebook, Group, Website (30% thời gian).

Nhắn tin tiếng Anh, Trung, Hàn (nếu có) với khách ngoại quốc (30% thời gian)

Chuẩn bị / Soạn thảo thông tin - tư liệu cho Sales trong công ty (20% thời gian)

Quản lý, cập nhật hệ thống sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thật chăm chỉ, siêng năng, tỉ mỉ trong từng chi tiết

Dùng được Excel trên cơ bản

Các bạn trẻ vừa ra trường đã từng đi làm 1-2 nơi công việc văn phòng

Thoải mái và thích thú trong việc Chăm sóc, trao đổi cùng khách hàng

Tiếng Anh Đọc - Viết trên cơ bản

Tiếng Trung hoặc Hàn Đọc - Viết sơ cấp là một lợi thế

Chịu khó học tập, có chí tiến thủ phát triển năng lực

Tại CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 7h30 đến 4h00 chiều (7 tiếng)

Từ thứ Hai đến thứ Bảy

Tự do, thoải mái khi làm việc

Hướng tới mục tiêu, không bị quản lý, giám sát

Được đào tạo ân cần, kỹ lưỡng

Môi trường, con người tử tế, chuyên nghiệp

Lương căn bản từ 6tr-9tr, tùy tiềm năng tính cách và kinh nghiệm

Bậc lương sẽ được offer nâng lên sau mỗi 6 - 12 tháng

Được tạo điều kiện, đào tạo để phát triển thành Sales (nếu thích)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦ THIÊM PROPERTY

