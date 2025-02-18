Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

1 Bán hàng

-Trực tiếp tham gia vào việc bán hàng và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

- Xây dựng SFC, tham gia xây dựng và triển khai chính sách bán hàng, review chỉnh sửa CSBH, KHHĐ.

- Nghiên cứu các quy định và luật pháp liên quan đến xuất nhập khẩu, thuế, hải quan và các quy định về sản phẩm tại các thị trường mục tiêu

- Đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn trên kệ hàng của khách thông qua việc theo dõi tồn kho, phối hợp với bộ phận sản xuất và logistics để cung cấp hàng hóa kịp thời.

2. Các hoạt động chung

- Nắm bắt rõ thông tin của sản phẩm, thường xuyên cập nhật các thông tin về sản phẩm mới. Đề xuất và triển khai chương trình khuyến mãi và hỗ trợ bán hàng cho sản phẩm tại kênh để thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Thực hiện báo cáo theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu

- Thực việc các công việc khác do cấp trên phân công.