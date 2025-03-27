Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD

Mức lương 600 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hotel Nikko Saigon, 235 Đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1 USD

5.1. PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG VÀ GIA TĂNG SẢN LƯỢNG HÀNG BÁN

- Tìm kiếm khách hàng và cơ hội bán hàng trên địa bàn được phân công

- Cập nhật, chào giá sản phẩm, tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

- Chịu trách nhiệm gia tăng sản lượng bán hàng

5.2. THU THẬP THÔNG TIN VÀ THEO DÕI BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

- Cập nhật thông tin thị trường được phân công (Giá, chính sách, xu hướng phân cấp chất lượng sản phẩm, Công ty cùng ngành)

5.3. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

- Duy trì và phát triển quan hệ khách hàng nhằm gia tăng sản lượng bán hàng

- Trực tiếp làm việc với khách hàng tại các địa điểm sản xuất của khách

Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: Kinh tế, Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại quốc tế...

2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

3. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh chất độn ngành nhựa, nguyên phụ liệu, hoá chất ngành nhựa HOẶC ứng viên có tệp khách hàng là các công ty sản xuất bao bì, kéo màng, phun ép nhựa, vải không dệt...v..v

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin