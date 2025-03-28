Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hóa chất ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 700 USD

Mức lương 600 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 700 USD

• Tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng B2B.

• Hiểu rõ và phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất sản phẩm phù hợp.

• Chủ động gọi điện giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

• Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu hàng tháng.

• Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo để giới thiệu sản phẩm.

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B.

• Khả năng phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng.

• Tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh.

• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Biết sử dụng các phần mềm văn phòng và công cụ bán hàng.

Tại Công ty TNHH Hóa chất ATP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Lương cơ bản + lương doanh thu - Thưởng tháng lương thứ 13 - Thưởng lễ tết - Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hóa chất ATP

