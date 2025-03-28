Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hóa chất ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hóa chất ATP
Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, tòa N04B
- T2, Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 700 USD
• Tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng B2B.
• Hiểu rõ và phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất sản phẩm phù hợp.
• Chủ động gọi điện giới thiệu sản phẩm với khách hàng.
• Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu hàng tháng.
• Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo để giới thiệu sản phẩm.
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B.
• Khả năng phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng.
• Tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh.
• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Biết sử dụng các phần mềm văn phòng và công cụ bán hàng.
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B.
• Khả năng phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng.
• Tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh.
• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Biết sử dụng các phần mềm văn phòng và công cụ bán hàng.
Tại Công ty TNHH Hóa chất ATP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Lương cơ bản + lương doanh thu - Thưởng tháng lương thứ 13 - Thưởng lễ tết - Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định
- Lương cơ bản + lương doanh thu - Thưởng tháng lương thứ 13 - Thưởng lễ tết - Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hóa chất ATP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI