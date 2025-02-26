Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 Triệu

Mức lương 600 - 800 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Golden River, KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 800 Triệu

Tuyển dụng số lượng lớn:

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại cho các sản phẩm bất động sản cao cấp

- Đồng hành cùng khách hàng, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục mua bán;

- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin thị trường bất động sản

- Chăm sóc tệp khách hàng VIP của Công ty.

- Lộ trình công việc: có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp gia tăng lương cứng sau thời gian ngắn hoặc có doanh thu đạt KPI.

Với Mức Lương 600 - 800 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- 1-2 năm kinh nghiệm kinh doanh Bất động sản, ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh BĐS dự án, cao cấp

- Ưu tiên tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

- Có mong muốn tìm hiểu và phát triển công việc trong lĩnh vực bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin