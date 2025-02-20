Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 650 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Navigos Search
Mức lương
650 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cau Giay
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 650 - 650 USD
• Làm việc trong công ty thương mại của Nhật ở Cầu Giấy với vai trò nhân viên kinh doanh, nhận bản vẽ và triển khai xin báo giá, kiểm soát chất lượng theo chỉ thị của cấp trên.
• Được công ty trang bị đầy đủ đồng phục ( áo đông, hè, mũ, giày), điện thoại ( có sim và công ty chi trả cước phí mỗi tháng cho nội dung phục vụ công việc), máy tính làm việc.
• Hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe máy, các ngày nghỉ lễ theo nhà nước, du lịch công ty tối thiểu 1 năm/1 lần
Với Mức Lương 650 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ yêu cầu độ tuổi từ 20-30t, biết tiếng nhật N3( không yêu cầu N2) Đã từng đi làm ở nhà máy là một lợi thế. Điềm đạm, trung thực, chăm chỉ làm việc.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
