Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 650 USD

Mức lương 650 - 650 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cau Giay

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 650 - 650 USD

• Làm việc trong công ty thương mại của Nhật ở Cầu Giấy với vai trò nhân viên kinh doanh, nhận bản vẽ và triển khai xin báo giá, kiểm soát chất lượng theo chỉ thị của cấp trên.

• Được công ty trang bị đầy đủ đồng phục ( áo đông, hè, mũ, giày), điện thoại ( có sim và công ty chi trả cước phí mỗi tháng cho nội dung phục vụ công việc), máy tính làm việc.

• Hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe máy, các ngày nghỉ lễ theo nhà nước, du lịch công ty tối thiểu 1 năm/1 lần

Với Mức Lương 650 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ yêu cầu độ tuổi từ 20-30t, biết tiếng nhật N3( không yêu cầu N2) Đã từng đi làm ở nhà máy là một lợi thế. Điềm đạm, trung thực, chăm chỉ làm việc.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

